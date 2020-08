Ajax boekt zesde opeenvolgende oefenzege, Neres maakt rentree

Ajax heeft de zesde opeenvolgende oefenzege geboekt. Tegen Hertha BSC werd het 1-0 in de Johan Cruijff Arena, waar het publiek opveerde voor het thuisdebuut van Mohammed Kudus en de rentree van David Neres, maar in de slotfase ook schrok van het uitvallen van Daley Blind.

Door Johan Inan

In de afgelopen vier oefenduels kende Ajax een bliksemstart door telkens binnen vijf minuten de openingstreffer te produceren. In Oostenrijk brak Ajax, tegen zowel Wolfsberger als Red Bull Salzburg, zelfs na anderhalf minuut al de ban. De zesduizend aanwezige toeschouwers moesten er dinsdagavond tegen Hertha BSC tien minuten langer op wachten. Zakaria Labyad meldde zich voor een vrije trap, waarna supporters met ritmisch applaus de spanning opvoerden. De spits stelde, zij het met het nodige geluk, het ‘uitverkochte’ stadion niet teleur.

Eerder deze maand verzilverde Labyad twee vrije trappen tegen FC Utrecht. De Marokkaan maakt niet alleen steeds meer aanspraak op een basisplaats als valse spits, ook in de pikorde van nemers bij spelhervattingen is hij na het vertrek van Lasse Schöne vorig jaar en Hakim Ziyech dit voorjaar geklommen. Labyad was halverwege de eerste helft dichtbij zijn tweede treffer. Na goed doorzetten van Nicolás Tagliafico liep hij zich knap vrij bij de eerste paal maar kon hij door toedoen van Hertha-doelman Alexander Schwolow de fraaie aanval net niet bekronen.

Ajax creëerde minder kansen dan in voorgaande wedstrijden. Vooral in de laatste fase ontbrak de precisie bij de Amsterdammers. De ploeg van trainer Erik ten Hag mocht van geluk spreken dat Hertha niet langszij kroop. De Duitsers lieten ruimtes en mogelijkheden tot kansen onbenut, ook door toedoen van de ijzersterk spelende Perr Schuurs.

Als de jonge mandekker, die ook is opgenomen in de voorselectie van Oranje, zijn basisplaats nog niet had veiliggesteld, dan deed hij dat gisteravond wel. Na een handvol goede ingrepen voor rust behoedde hij de treuzelende Daley Blind en Ajax tien minuten na rust met zijn beste interceptie opnieuw van de gelijkmaker.

Wie ook de nodige harten stal in de Johan Cruijff Arena, was Mohammed Kudus. De Ghanees verscheen voor het eerst aan de aftrap. Na twee invalbeurten in Oostenrijk mocht de linksbenige middenvelder zijn kunsten bovendien voor het eerst in Amsterdam tonen. Dat deed hij op verdienstelijke wijze. Kudus toonde zich een beweeglijke, wendbare en sterke spelmaker, die zijn acties nog wel eens te ver door wil drijven. De nieuweling speelde ook omdat Ryan Gravenberch en Quincy Promes ontbraken.

Ajax trof in Deyofasio Zeefuik, Daishawn Redan en Javairo Dilrosun drie zelf opgeleide spelers. Zeefuik speelde in 2017 een handvol wedstrijden in de hoofdmacht en werd eerder deze maand voor vier miljoen euro opgepikt bij FC Groningen. De vierde Nederlander onder contract bij Hertha, oud-PSV-‘er Karim Rekik, profiteerde voor rust na een corner nog bijna van mistasten van Maarten Stekelenburg. De kopbal stuiterde over het lege doel. Het was niet voor het eerst deze voorbereiding dat de teruggehaalde doelman bij het uitkomen een belabberde indruk maakte.



Wie ook voor een open doel miste na rust, was Labyad. Na een prima aanval schoot Antony op de paal en was de rebound vanuit een ietwat lastige hoek niet aan de spits besteed. Ook in de tweede helft toonde Ajax minder franje en productiviteit, maar noteerde nog wel een grote opsteker. David Neres maakte namelijk na ruim negen maanden zijn rentree. De Braziliaanse aanvaller speelde voor het laatste tijdens de memorabele 4-4 tegen Chelsea in november vorig jaar.

Waar het publiek voor zijn terugkeer opveerde, sloeg de schrik toe toen Daley Blind er in de slotfase plots bij ging zitten. Dat deed hij eerder toen hij vorig seizoen een hartblessure opliep. Hij werd vervangen door talent Devyne Rensch. Gescoord werd in de laatste minuten niet meer, waardoor Ajax de kleinste (1-0) maar wel de zesde opeenvolgende oefenzege boekte.

Eerder op de dag zegevierde de B-keus, versterkt met Noussair Mazraoui en Lisandro Martinez, namelijk tegen Holstein Kiel. De talenten rekenden in één helft af met de club uit de tweede Bundesliga. Door doelpunten van aanvaller Lassina Traoré (tweemaal), de 17-jarige verdediger Devyne Rensch en schaduwspits Jurgen Ekkelenkamp stond het halverwege 4-0. Laatstgenoemde was ook na rust trefzeker. De Duitsers maakten de eindstand in de laatste twintig minuten wat draaglijker: 5-2.

Ajax (vs Hertha BSC): Stekelenburg; Dest, Schuurs, Blind (80. Rensch), Tagliafico, Alvarez, Kudus, Van de Beek; Antony (72. Neres), Labyad (72. Huntelaar), Tadic.

