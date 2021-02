Ajax brengt KNVB in grote problemen als het blijft winnen

De laatste fase van het seizoen wordt voor Ajax mogelijk een van de drukste periodes die de Amsterdammers ooit hebben meegemaakt. De koploper van Nederland speelt tot aan de slotdag van de eredivisie (16 mei), zeker nog 16 wedstrijden: 13 voor de competitie, 2 in Europees verband en in elk geval de halve finale van de beker.

Er resteren nog 13 weken tot aan het slot van de competitie. Maar omdat er eind maart een interlandbreak is, zouden 23 van de 24 duels (de EL-finale is na 16 mei) moeten worden afgewerkt in de ongeveer 11 beschikbare weken. In dat scenario komt het inhalen van de wedstrijd tegen FC Utrecht ernstig in het gedrang: blijft Ajax op alle fronten meedoen, is er tot 16 mei simpelweg geen datum beschikbaar.