Ajax-debutant Danilo wisselt op veld shirtje met plaaggeest Deyverson

Op de beelden is te zien dat Danilo, die zijn basisdebuut voor Ajax maakte en verantwoordelijk was voor de 1-1, al op het veld van shirt wisselt met Deyverson. Opvallend, want Deyverson is de man die vorige week in Madrid nog door Ajax-supporters werd beticht van aanstellerij nadat hij door een aansteker was geraakt.



Op social media regent het verontwaardigde reacties. ,,Ik kan het vanaf hier niet goed zien, maar als het echt zo is mag hij nooit meer in een Ajax-shirt spelen", doelt een Ajax-fan op Danilo.



Danilo werd in de rust vervangen door Quincy Promes, die drie weken aan de kant stond met een hamstringblessure.