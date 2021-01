Ajax en AZ zijn topper al begonnen op twitter na uitdagende tweets: ‘See you tomorrow’

Het Twitteraccount van Ajax provoceerde AZ vanmorgen door een filmpje uit de wedstrijd AZ - Ajax in het seizoen 2007/08 te posten. Oud-Ajacied Urby Emanuelson zette AZ’er Grétar Steinsson te kijk met een fraaie actie. Ajax schreef bij het bericht ,,Into the woods” (Het bos in).



AZ kon het op zijn beurt niet laten en reageerde met een knipoog op de tweet van Ajax. De social media-afdeling van de Alkmaarse club deelde een video waarin Maarten Martens Theo Janssen te kijk zet met een panna. Dat duel eindigde in 2011/12 in 1-1. Bij het bericht voegde AZ de tekst ,,A familiar place?” (Een bekende plek?) toe.