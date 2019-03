Ajax en de tsunami aan treffers

Door Daniël Dwarswaard



Zes keer op rij vier thuisgoals

Ajax kan morgenavond in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle een nieuw eredivisierecord vestigen. Als het de Amsterdammers lukt om opnieuw minimaal vier doelpunten te maken, is dat in zeven opeenvolgende thuiswedstrijden het geval. De huidige selectie van Ajax deelt het huidige record van zes wedstrijden op rij met het elftal in het seizoen 1966/1967. Natuurlijk gaat het tegen PEC Zwolle in eerste instantie om de winst. Toch is het aantal goals binnen de selectie wel degelijk een item. Dat zag je afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard nog maar weer eens. Na elk doelpunt werd haast gemaakt op weg naar de volgende. Daarom viel de 4-0 gek genoeg nog een beetje tegen ook.