Ajax en Feyenoord hofleveranciers na winnen toppers

Samenvatting Roda JC heeft geen kind aan nieuwe hekkenslui­ter van Keuken Kampioen Divisie

30 januari Roda JC heeft simpel gewonnen op bezoek bij FC Dordrecht (0-5) in de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Door de ruime nederlaag en het punt dat FC Den Bosch eerder op de dag binnenhaalde, is de ploeg van Jan Zoutman de nieuwe hekkensluiter.