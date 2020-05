Ajax-fans kunnen geld terugvragen bij duels zonder publiek

,,We bevinden ons in een vreemde situatie. Normaal gesproken zouden we nu met goede moed over het nieuwe seizoen beginnen, over dat we het in een uitverkochte Johan Cruijff Arena gaan opnemen tegen zeventien andere clubs. Maar vanwege het coronavirus is momenteel veel onzeker. En zoals je begrijpt, heeft dat uiteraard ook invloed op de seizoenkaartverlenging", meldt Ajax op de website. Vanaf vandaag kunnen eerst seizoenkaarthouders hun abonnement verlengen voor dezelfde prijs als het afgelopen seizoen.