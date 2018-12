Ajax haalt beste boven bij FC Utrecht, PSV gaat voor 22ste wintertitel

VVV– PEC Zwolle (vandaag 20.00 uur).

PEC Zwolle pakte in de 32 competitieduels van 2018 26 punten, zes minder dan in de achttien eredivisiewedstrijden onder de deze week ontslagen trainer John van ’t Schip in 2017 (33). Van alle ploegen die van begin tot eind 2018 in de eredivisie actief waren het laagste aantal (NAC volgt met 30). PEC is ongeslagen in de laatste zeven ontmoetingen met VVV in alle competities (W3, G4). Geen ploeg in de eredivisie kreeg dit seizoen zo veel tegendoelpunten uit corners als PEC Zwolle (7), dat met VVV één van de drie ploegen treft die nog niet uit een hoekschop scoorde. Nils Röseler is de enige veldspeler die in 2018 geen speelminuut miste van zijn ploeg (32 duels).

Fortuna Sittard – FC Groningen (zaterdag 18.30 uur).

Fortuna Sittard won in de eredivisie slechts 1 van zijn laatste 20 duels met FC Groningen (W1-G9-V10). Dat was op 17 oktober 1997 toen de ploeg door goals van Robert Roest, Patrick Paauwe en Ronald Hamming (2) met 4-1 won. FC Groningen verloor 10 van zijn 16 eredivisieduels dit seizoen. Van alle ploegen die dit hele kalenderjaar in de eredivisie speelden won alleen NAC (1) minder uitwedstrijden in 2018 dan FC Groningen (2). Beide uitzeges kwamen dit seizoen, bij De Graafschap (0-1) en Excelsior (2-4). Met negentien punten uit de eerste zestien wedstrijden heeft Fortuna Sittard de beste seizoenstart op het hoogste niveau sinds 1990/91 (toen 24 punten, omgerekend naar 3 punten per overwinning).

NAC – Heerenveen (zaterdag 19.45 uur).

NAC gebruikte dit kalenderjaar 41 verschillende spelers in de eredivisie, alleen FC Utrecht (45 in 2014) en PSV (43 in 1998) gebruikten er ooit meer in een jaar. NAC won slechts één van de laatste dertien eredivisieduels met Heerenveen (G4, V8), maar dat was wel de meest recente ontmoeting op 29 april van dit jaar. Op de voorlaatste speeldag van afgelopen seizoen zette NAC met een 3-0 zege op Heerenveen een belangrijke stap richting directe handhaving. Paolo Fernandes, Mitchell te Vrede en Pablo Marí scoorden voor de ploeg van toenmalig trainer Stijn Vreven. Heerenveen heeft 8 punten meer gehaald in uitduels dan in thuisduels dit seizoen (14 om 6).

PSV – AZ (zaterdag 19.45 uur).

PSV kan voor de 22ste maal winterkampioen worden, net als Ajax was de club dit 21 maal. De Eindhovenaren wonnen de landstitel in 15 van de 21 voorgaande seizoenen waarin de club het kalenderjaar afsloot als koploper. De laatste keer dat PSV als winterkampioen de landstitel verspeelde, was in 2012/13 (Ajax kampioen). PSV (45 punten) kan na 17 duels op 48 punten komen. Slechts 4 maal had een club halverwege het seizoen meer punten: PSV (51) in 1987/1988, Ajax (49) in 1997/1998 én 1995/1996, en AZ (49) in 1980/1981. PSV is al 39 thuiswedstrijden op rij in de eredivisie ongeslagen. Dat is de langste serie van een club in deze eeuw. PSV verloor op 18 september 2016 voor het laatst thuis, 0-1 tegen Feyenoord. AZ verloor in de eredivisie zijn laatste 10 uitduels met ploegen uit de traditionele top-3. Bjørn Johnsen maakte in 2018 negen keer het eerste doelpunt van zijn club in een eredivisieduel (8 keer voor ADO, 1 keer voor AZ), vaker dan iedere andere speler; Hirving Lozano staat tweede met acht openingsdoelpunten.

Excelsior – Heracles (zaterdag 20.45 uur).

Excelsior kwam in de laatste dertien thuisduels in de eredivisie telkens tot scoren en kan het clubrecord evenaren (14 duels van december 1979 tot oktober 1980) met een doelpunt tegen Heracles. In eigen huis won Excelsior op 20 oktober voor het laatst (2-0 tegen Vitesse). De ploeg haalde sindsdien 1 punt (W0-G1-V2) en kreeg liefst 14 doelpunten tegen. Excelsior kreeg dit kalenderjaar al 71 doelpunten tegen in de competitie, meer dan elk ander team. Tegenstander Heracles volgt met 62 tegentreffers. De ploeg uit Almelo wacht al tien wedstrijden op een clean sheet, langer dan elk andere team. Op basis van alleen thuiswedstrijden zou Heracles dit seizoen 5de staan met 18 punten, maar in uitduels haalden alleen NAC (2) en De Graafschap (2) minder punten dan het elftal van Frank Wormuth.

FC Utrecht – Ajax (zondag 12.15 uur).

FC Utrecht verloor slechts één van de laatste negen thuisduels met Ajax in de eredivisie (W4, G4) - een 0-1 nederlaag op 22 januari 2017 onder trainer Erik ten Hag - en hield in vijf van deze negen ontmoetingen de nul. De Amsterdammers hebben dit decennium dertig punten verloren tegen FC Utrecht in de eredivisie (W5, G6, V6), minimaal vier meer dan tegen elk ander team. Dick Advocaat is de tweede FC Utrecht-trainer die zijn eerste vijf thuisduels met de club in de eredivisie wist te winnen na Cees Loffeld in 1989 en kan de eerste worden die met zes thuiszeges begint. Sinds 2000 won alleen PSV (18) vaker in de eredivisie van Ajax dan FC Utrecht (14). Thuis boekte in die periode geen enkele ploeg meer zeges op de Amsterdammers dan FC Utrecht (10, PSV ook 10 keer). Ajax (1399) kan de 1ste club worden die 1400 overwinningen boekt in de eredivisie.

ADO – Feyenoord (zondag 14.30 uur).

In de eredivisie en KNVB-beker is Feyenoord ongeslagen in de laatste 7 uit- en thuisduels met ADO Den Haag. Van deze 7 duels werden er 6 gewonnen en werd het eenmaal gelijk (2-2 in november 2017). Eerder dit seizoen won Feyenoord in de tweede ronde van de KNVB-beker thuis met 5-1 van ADO. Nicolai Jørgensen maakte een hattrick voor Feyenoord, Eric Botteghin en Sam Larsson maakten de andere treffers. Nasser El Khayati had ADO na 7 minuten op voorsprong gebracht. Lex Immers maakte 25 eredivisiedoelpunten voor ADO, deze eeuw was alleen Mike van Duinen vaker trefzeker voor de Hagenaars (27, Mike Havenaar ook 25). Dit seizoen is er geen ploeg die zo weinig scoorde in thuisduels als ADO (6), dat voor eigen publiek ook het minst op doel schoot van alle ploegen (23).

De Graafschap – Vitesse (zondag 14.30 uur).

De Graafschap scoorde niet in de laatste vier competitieduels, de langste reeks voor de club in de eredivisie sinds november 1999 (ook 4); slechts één keer bleef de ploeg op het hoogste niveau vijf wedstrijden op rij zonder doelpunt (mei 1976). De Graafschap is dit seizoen zowel de ploeg die het korst op voorsprong stond (141 speelminuten) als de ploeg die het langst tegen een achterstand aankeek (635 speelminuten). De Superboeren kregen al 41 goals tegen. Alleen in 1981/1982 (45) en 2004/2005 (43) incasseerde de club meer doelpunten na 17 duels. De Graafschap wacht al 10 jaar op een eredivisieoverwinning in december. De laatste zege in december dateert van 7 december 2008 - 1-3 bij Feyenoord.

FC Emmen – Willem II (zondag 16.45 uur).

FC Emmen is de enige club met drie spelers die dit eredivisieseizoen nog geen speelminuut gemist hebben (Kjell Scherpen, Caner Cavlan en Glenn Bijl). De club maakte zijn laatste 11 doelpunten allemaal in de tweede helft. In totaal maakte de ploeg 15 van zijn 19 doelpunten dit seizoen na rust, met 79% het hoogste percentage van alle ploegen. Nicklas Pedersen maakte tegen FC Groningen zijn eerste 2 doelpunten van dit seizoen. Van de huidige selectiespelers van Emmen maakte alleen Luciano Slagveer (24) meer eredivisiedoelpunten dan Pedersen (14). Alleen Luuk de Jong (22) maakte in 2018 meer eredivisiedoelpunten dan Fran Sol (19), die de tweede Willem II-speler kan worden met minimaal twintig treffers in een kalenderjaar na Mariano Bombarda in 1999 (20).