Ajax haalt met Mohamed Daramy (19) ‘het grootste talent van Denemarken’ binnen

Feyenoord rekent in uitzinnige Kuip af met Go Ahead Eagles

22 augustus Feyenoord pakte ook in de tweede competitiewedstrijd de volle buit. In de Kuip won de ploeg verdiend van Go Ahead Eagles (2-0), al was het dit keer niet zo sprankelend als de laatste weken. De treffer van Bryan Linssen, ruim voor tijd, zorgde voor opluchting. Zijn tweede treffer, een schitterende goal van afstand in de bovenhoek, voor euforie. De fraaie kopbal van de aanvaller tegen de paal had hem zelfs nog bijna een hattrick opgeleverd.