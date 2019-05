Ajax haalt Reiziger bij A-selectie als assistent Ten Hag

LIVE | Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk strijden in Deventer om promotie

18:28 In het Nederlandse profvoetbal vallen dinsdag de laatste beslissingen over Europees voetbal en promotie/degradatie in het seizoen 2018-2019. De voetbalavond begint om 18.30 uur in Deventer. In De Adelaarshorst strijden Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk om een fel begeerde plek in de eredivisie. Het eerste duel afgelopen zaterdag in Brabant eindigde in 0-0. De Eagles degradeerden in 2017 uit de eredivisie. RKC deed in 2014 een stapje terug.