Ajax haalt topscout Michel Doesburg weg bij AZ

Door Nik Kok



Doesburg, die prof was bij onder meer Heerenveen en AZ, gaat bij Ajax een belangrijke rol in de scouting vervullen.



Het is niet de eerste keer dat Ajax het oog laat vallen op scouts van andere clubs. Recent nam het ook Henk Veldmate over van FC Groningen om de scouting in Zuid-Amerika op poten te zetten.