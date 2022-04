Ajax heeft Mazraoui en Martínez terug voor bekerfinale met PSV, Tagliafico onzeker

Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui zijn voldoende hersteld van blessures om zondag met Ajax in actie te kunnen komen in de bekerfinale tegen PSV. ,,Ze hebben afgelopen week goed en volledig getraind”, zei trainer Erik ten Hag. ,,Ze lijken er klaar voor.”

Martínez liep vorige maand een spierblessure op tijdens het thuisduel met Feyenoord. Mazraoui miste afgelopen zondag het thuisduel met Sparta vanwege een knieblessure. Ten Hag weet nog niet of hij in de uitverkochte Kuip een beroep kan doen op Nicolás Tagliafico. De linksback uit Argentinië viel tegen Sparta uit met een vleeswond. Aanvaller Antony en doelman Remko Pasveer missen de bekerfinale vanwege blessures.

Onana gepaseerd

Alles wijst erop dat Maarten Stekelenburg het doel van Ajax zal verdedigen in de bekerfinale. Ten Hag ziet dat André Onana niet in beste vorm verkeert. ,,Maar ik zeg nu niets over mijn opstelling of selectie.” Onana was tijdens de laatste duels niet alleen schuldig aan enkele doelpunten. Hij heeft ook veel krediet verspeeld bij een groot deel van de supporters van Ajax. Zij nemen het hem kwalijk dat hij aan het einde van het seizoen transfervrij vertrekt, terwijl Ajax hem tijdens een dopingschorsing heeft gesteund.

Onana wordt al weken uitgefloten door een deel van de aanhang van de landskampioen. Hij vertelde na het duel met Sparta dat supporters van Ajax hem niet echt interesseren. Dat was voor de fanatieke fans van supportersclub AFCA weer reden om verhaal te gaan halen bij de directie van Ajax. Stekelenburg liet zich vorig jaar oktober aan een gekwetste lies opereren. Sindsdien is hij niet meer in actie gekomen.

Ihattaren

Ten Hag wilde ook niet zeggen of hij Mohamed Ihattaren opneemt in zijn selectie voor de bekerfinale. ,,Hij traint goed en gaat vooruit. Zijn houding is ook goed”, zei hij over de oud-speler van PSV, die recent al een paar keer meedeed met Jong Ajax. ,,Maar ik vertel eerst aan mijn spelers wie in opneem in mijn selectie.”