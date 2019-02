‘Ajax heeft zelfs prijs voor beste gehaktbal niet gewonnen’

De Graafschap moet Serrarens vier duels missen na slaande beweging

14:17 De Graafschap-spits Fabian Serrarens is voor vier wedstrijden geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in de slotfase van het uitduel bij PEC Zwolle (0-3 zege). De Doetinchemse eredivisionist gaat niet in beroep tegen de straf.