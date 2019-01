‘Ajax hoeft zich alleen zorgen te maken bij een blessure van De Ligt’

,,Ajax wint de dubbel’’ , stelt Arnold Bruggink, maar welke club degradeert er? En wie promoveert er rechtstreeks? In de week voorafgaand aan de herstart van de eredivisie leggen we dit soort vragen neer bij verschillende voetbalkenners. Vandaag blikt Bruggink vooruit op de tweede seizoenhelft van het Nederlandse profvoetbal.

Kampioen Eredivisie: Ajax

,,Ik verwacht dat Ajax de titel pakt. Ze hebben een brede selectie en kunnen eventuele blessures opvangen. Alleen bij een blessure van Matthijs de Ligt moeten ze zich een beetje zorgen gaan maken. PSV kan blessureleed daarentegen minder goed opvangen. Vooral in de verdediging en in de spitspositie is de spoeling dun. Het is voor hen te hopen dat die spelers fit blijven.’’

Enquete poll Wie wordt er kampioen? PSV

Ajax Wie wordt er kampioen? PSV (43%)

Ajax (57%)

Winnaar TOTO KNVB-Beker: Ajax

,,Ajax wint de beker. Na een paar prijsloze jaren is de honger groot in Amsterdam. Ik verwacht dat die prijzendroogte opgevuld gaat worden met twee prijzen. Toch moeten ze zich niet laten verrassen. Naast de beker en de competitie zijn ze natuurlijk ook nog actief in de Champions League. Door dat drukke programma zullen bepaalde spelers in het bekertoernooi rust krijgen, maar de meeste wisselspelers zijn ook goed genoeg om in ieder geval de volgende ronde te halen.’’

Enquete poll Wie wint de beker? AZ

Vitesse

Twente

Willem II

Feyenoord

Fortuna Sittard

Ajax

sc Heerenveen Wie wint de beker? AZ (3%)

Vitesse (1%)

Twente (2%)

Willem II (1%)

Feyenoord (43%)

Fortuna Sittard (1%)

Ajax (48%)

sc Heerenveen (1%)

Rechtstreekse degradant Eredivisie: de Graafschap

,,De Graafschap zal de eerste degradant zijn. Ik betwijfel of ze de zwakste selectie hebben, maar ze hebben in de eerste seizoenshelft veruit de minste indruk op mij gemaakt. Daarnaast denk ik dat NAC het moeilijk gaat krijgen. Met Dick Lukkien als trainer verwacht ik dat FC Emmen het wel gaat redden. Ik zie in hem namelijk een hele goede trainer.’’

Enquete poll Wie degradeert rechtstreeks? De Graafschap

NAC

PEC Zwolle

FC Groningen

Emmen

Excelsior Wie degradeert rechtstreeks? De Graafschap (61%)

NAC (13%)

PEC Zwolle (4%)

FC Groningen (4%)

Emmen (14%)

Excelsior (4%)

Kampioen Keuken Kampioen Divisie: Sparta

,,Hoewel ze nu op een kleine achterstand staan, denk ik dat Sparta kampioen wordt. Ze hebben met Lars Veldwijk een topspits voor dat niveau, die het verschil kan maken. FC Twente is te instabiel om kampioen te worden. Daarvoor verliezen ze veel te veel onnodige thuiswedstrijden. Als zij willen promoveren, moet dat via de play-offs. Daarin maken ze een goede kans, aangezien Oussama Assaidi langzaam terugkeert van een blessure. Hij kan in die wedstrijden het verschil maken.’’