Ajax houdt hoop op voorronde Champions League na overtuigende zege op FC Utrecht en misstap PSV

Het laatste thuisduel van Ajax’ rampseizoen, werd ook een uitzwaaiwedstrijd. In assistent-trainer Michael Reiziger, die op eigen benen wil staan, en Maarten Stekelenburg (40), die deze week aankondigde te stoppen met keepen, nam Ajax afscheid van twee clubiconen.

Dat gebeurde bij monde van directeur Edwin van der Sar, die aan het eind van een seizoen waarin Ajax er nationaal en Europees sportief een flinke pas op de plaats maakte een striemend fluitconcert het veld betrad.

,,Dat het een teleurstellend seizoen is, weten we met zijn allen. We moeten deze wedstrijd winnen om te zorgen dat we de volgende stap kunnen maken”, stelde de gebeten hond daarover, alvorens hij zijn oud-teamgenoten hakkelend nog even in het zonnetje zette.

Van der Sar spreekt Stekelenburg toe.

Wat een overwinning dan opleverde? Nou, niet veel. Behoud van de derde plek, die volgende week rechtgeeft op de play-offs van de Europa League. En dan moest Ajax nog hopen op puntverlies van AZ in Nijmegen, om dat ticket veilig te stellen. Het abonnement op de Champions League? Dat was bij winst van PSV tegen Heerenveen definitief verlopen.

En dat terwijl Van der Sar de voorbije jaren steevast de Europese elite als mikpunt nam en een paar keer ook toucheerde. Geen supporter die zich het verdriet van de voorbije zeven maanden, waarin Ajax geen van de directe concurrenten in de eredivisie versloeg en Europees geen ronde overleefde, liet wegspoelen met een zege in het laatste thuisduel met nummer zeven Utrecht.

Al werden zij wel wat vrolijker van het spel voor rust. Ajax begon in dezelfde formatie als in het gestaakte duel met FC Groningen afgelopen week. Dus met Owen Wijndal als linksback en Steven Bergwijn als schaduwspits. Zij vertolkten na twintig minuten een hoofdrol bij de openingstreffer.

Wijndal, misschien wel de meest teleurstellende van een elftal aankopen, brak sterk door op links, vond Bergwijn in het midden, die een tegenstander met een heupbeweging afschudde en in de verre hoek zijn twaalfde competitietreffer binnenschoof. Toen hadden Brian Brobbey (kopbal), Tadic (vrije schietkans en rebound) en Taylor (over) al dichtbij een goal geweest.

En Ajax bleef in het tweede kwart aandringen met de ijverige aangever en afmaker. Maar doordat Wijndal een slap schot met rechts loste, Brobbey schampend met het hoofd de paal raakte en Bergwijn na de mooiste aanval via Tadic en Brobbey het vizier niet meer op scherp had, zocht Ajax met een minimale voorsprong de kleedkamer op.

Daar kreeg de ploeg twee redenen om het gaspedaal verder in te drukken: AZ stond al met 0-2 voor tegen NEC, waardoor de Conference League, de Europese competitie waar Van der Sar anderhalf jaar geleden zijn verblijf nog aan koppelde, bij puntverlies dichterbij. Fraaier nieuws was de ruststand in Eindhoven, waar PSV met een 1-2 achterstand het ticket voor de voorronde van de Champions League toch op de tocht zette.

Bergwijn mist een grote kans.

Maar Ajax zou het Ajax van dit seizoen niet zijn als het zichzelf met zwak verdedigen niet weer in de problemen bracht. Taylor Boots vond Anastasios Douvikas in de doelmond, waarna zowel de tot dan toe sterk spelende Jorrel Hato (17) als drie aangesloten Ajacieden de Griek er niet van weerhielden de kop in het klassement van topscorers te verstevigen met zijn achttiende goal.

Ajax pakte de draad weer op, bleef gretig jagen en combineren en dwong daarmee ook een nieuwe voorsprong af. Nog niet toen achtereenvolgens Bergwijn en Kudus ‘m op de schoen hadden, maar wel toen Utrecht-keeper Vasilis Barkas bij een nieuwe redding op een poging van Kudus een rebound van Brobbey niet kon voorkomen. De spits bracht Ajax met zijn dertiende goal weer virtueel op twee punten van PSV: 2-1.

Even later bracht oud-Ajacied Mike van der Hoorn met een kopbal op de paal Utrecht weer dichtbij een nieuwe stunt in de Johan Cruijff Arena (de bezoekers maakten in zeven van de laatste twaalf ontmoetingen in Amsterdam buit). In de vermakelijke wedstrijd golfde het spel in de slotfase op en neer, waarbij invaller Davy Klaassen het in eerst instantie niet lukte de wedstrijd te beslissen en Ajax aan de andere kant nog hachelijke momenten beleefde.

In blessuretijd stelden invallers Mika Godts (fraaie assist) en Davy Klaassen (volley) de zege alsnog veilig. De virtuele marge naar PSV, dat Ajax vorige maand in onderlinge clashes om plek twee en de beker aftroefde, wankelde wel. De grote concurrent kwam tegen Heerenveen terug tot 3-3. Door dat punt is het verschil voor de laatste speelronde drie punten.

Daarmee dient zich mogelijk alsnog een zinderende slotronde aan, als Ajax tegen Twente nog in aanmerking komt voor tickets voor drie Europese competities. Daarbij is het ook afhankelijk van nummer twee PSV en nummer vier AZ, die elkaar dan in Alkmaar treffen.

