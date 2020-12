Ajax houdt vrijgelaten Promes buiten selectie: ‘Er gaat eerst een gesprek plaatsvinden’

,,Het is wat we zondag al zeiden", reageert Ajax bij monde van woordvoerder Miel Brinkhuis. ,,Hij wordt beschuldigd, maar dat wil niet zeggen dat hij schuldig is. Het spreekt voor zich dat er eerst een gesprek met Quincy zal plaatsvinden en daar gaan we nu niet op vooruitlopen”, aldus de woordvoerder, die verder aangaf dat de aanvaller voor de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht van woensdag buiten de selectie is gelaten.

De 28-jarige Promes werd zondagochtend gearresteerd op verdenking van een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Dat gebeurde tijdens een feest in het bedrijf van Promes, die een eigen kledinglijn heeft. Een neef van de Ajacied raakte zwaargewond en liep onder meer zeer ernstig knieletsel op. De advocaat van de international zei na de aanhouding dat Promes niets met de steekpartij te maken had en dat hij op het moment van het incident niet in de buurt was.