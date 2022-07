Ajax in generale repetitie pas laat langs Shakhtar Donetsk

Schreuder ziet veel verbeterpunten

,,Fysiek moeten we nog een stap zetten", begint Ajax-trainer Alfred Schreuder aan zijn analyse. ,,Ook de afstemming in het druk zetten in de eerste helft was nog niet goed, de restverdediging stond ook een paar keer niet goed. Verder moet we hoger opgesloten staan zodat we eerder de counter onder druk kunnen zetten", analyseert Schreuder. ,,Maar ik heb ook veel goede dingen gezien: we konden in de eerste helft wel vier keer scoren. Daarnaast wordt de kwaliteit van de groep steeds beter en dat is prettig om te zien.”