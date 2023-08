Ajax in gesprek met Jan van Halst over tijdelijke directiefunctie

Begin deze maand maakte Ajax bekend dat Kroes de definitieve opvolger moet worden van Edwin van der Sar, die na een turbulent seizoen eind mei besloot op te stappen. Maar Kroes heeft een non-concurrentiebeding bij AZ, de werkgever waar hij formeel nog tot 1 september 2023 in dienst is. Het is dan ook nog niet bekend wanneer hij aan de slag kan in Amsterdam.

‘Met Van Halst wordt gesproken over een tijdelijke aanvulling van de directie in afwachting van de uitkomst van de gesprekken tussen Kroes en AZ, die momenteel in gesprek zijn over een eventuele ontheffing van het non-concurrentiebeding’, laat Ajax dinsdagochtend weten.

Verleden bij FC Twente

Mocht Van Halst tijdelijk toetreden tot het directieteam, dan treedt hij af als commissaris van Ajax. De voormalige profvoetballer is sinds 26 mei 2023 lid van de raad van commissarissen. Van Halst werkte in het verleden bij FC Twente als commercieel en financieel directeur. Ook was hij manager algemene zaken bij de club uit Enschede.

AZ liet eerder al weten “in alle redelijkheid” mee te willen denken over het vertrek van directielid Kroes naar Ajax. De club zei naar een oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Kroes voert sinds zijn voordracht bij Ajax geen werkzaamheden meer uit voor AZ.

