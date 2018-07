Ajax in Olympisch Stadion onderuit tegen Anderlecht

Ajax is in voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League op woensdag 25 juli. De return volgt een week later. Ajax vertrekt zaterdag voor een trainingskamp naar Engeland. Donderdag staan twee oefenduels op het programma, in de middag tegen Wolverhampton Wanderers en in de avond tegen Walsall.