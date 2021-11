Ajax is Mohammed Kudus voor langere tijd kwijt: ‘Heel vervelend, hij is echt diep teleurgesteld’

,,Het is een serieuze blessure. Dat zal wel een tijdje duren”, stelde Ten Hag, die weet dat Kudus (foto) na een flitsend begin in Amsterdam voor de derde keer aan een lange revalidatie begint, na de 0-5 zege bij RKC. ,,Het is heel vervelend dat hij weer geblesseerd is geraakt. Hij was juist net een tijdje fit en tegen Dortmund speelde hij een heel goede rol. Dan is het buitengewoon teleurstellend, vooral voor hemzelf. Hij is echt diep teleurgesteld. We zullen hem daaruit moeten trekken en hij zal zichzelf weer naar boven moet hijsen.”