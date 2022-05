Ajax kan met overwinning in Alkmaar voorschot op 36ste landstitel nemen

Voetbalpod­cast | ‘Het is echt een sprookje voor Feyenoord’

Feyenoord heeft de finale gehaald van de Conference League. In Marseille bleef het duel met Olympique 0-0 en daarmee was de finale bereikt voor de Rotterdammers. Een unieke prestatie. In de AD-voetbalpodcast blikken Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels terug op het duel en kijken ze vooruit naar Super Sunday.

