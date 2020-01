Ajax kan nog weinig kwijt over herstel Daley Blind

Waterpolo­sters overklas­sen ook Frankrijk op EK

14:03 De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun vierde wedstrijd op het EK in Boedapest met grote cijfers gewonnen. De regerend kampioen van Europa versloeg Frankrijk met 18-1 (4-1, 6-0, 4-0, 4-0). Oranje was na overwinningen op Israël (22-3), Duitsland (23-3) en Italië (10-4) al zeker van een plek in de kwartfinales.