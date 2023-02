Ajax komt penalty en blunder Gerónimo Rulli niet te boven tegen Union Berlin: einde Europees avontuur

Met video Na PSV is ook Ajax, de club die zich zo graag met de elite wil meten, uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van coach John Heitinga kreeg in de eerste helft een penalty tegen na een handsbal van Calvin Bassey, waarna doelman Gerónimo Rulli ook nog een enorme blunder maakte. Die twee tegenslagen kwamen de Amsterdammers na rust niet meer te boven: 3-1.

En het vertrouwen in een goede afloop was nog wel zo groot. Met Davy Klaassen, die voor het tweeluik de ambitie uitsprak de Europa League te winnen. En wat te denken van trainer John Heitinga, die een week nadat zijn apathische ploeg al ontsnapte aan een nederlaag stelde niet op penalty’s geoefend te hebben. ,,Ik ga ervan uit dat we het daarvoor al zullen beslissen.”

Lees ook:

• Dusan Tadic na exit Ajax: ‘Of wij wel in Europa thuishoren? Heb je de wedstrijd wel gezien?’

• Nederland beleeft pijnlijke avond op coëfficiëntenranglijst

Heitinga kreeg gelijk. Strafschoppen bleven zijn elftal inderdaad bespaard, maar niet omdat Ajax plots wel het net vond en Union terugzette op aarde. Het tegenovergestelde gebeurde. De Duitse nummer twee pakte voor rust cadeautjes van Bassey en Rulli dankbaar uit, waarmee het de de ouderwetse branie van de bezoekers afstrafte en Ajax alweer van de roze wolk en uit de Europa League kegelde. De hoop die Mohammed Kudus na meteen rust nog terugbracht, was een paar minuten later alweer vervlogen toen oude bekende Danilho Doekhi zijn kopkracht andermaal kon etaleren.

Volledig scherm Steven Berghuis baalt. © ANP / EPA

Uitgerekend de voormalig belofte van de club diende de van Jong Ajax doorgeschoven zijn eerste nederlaag en mokerslag als hoofdtrainer toe. Die tekende zich vorige week al enigszins af toen Heitinga zijn apathische ploeg niets klaarspeelde en de gewenste uitgangspositie uitbleef. Wrang genoeg voor Heitinga, zag hij zijn plan om Ajax dynamischer voor de dag te laten komen heel aardig uitpakken. In Stadion An der alten Försterei, dat klinkt als een heksenketel en ruikt naar een Duitse braderie, had zijn elftal de voorwaartse oplossingen wel paraat.

Het plan dat Heitinga woensdag nog stelde te hebben, behelsde een foefje met Edson Álvarez, die bij balbezit een overtal op het middenveld moest creëren. Union leek er geen raad mee te weten. De club die vier jaar geleden nog op het tweede niveau actief was en zondag Bayern München van de kop kan stoten, had de handen nu wel vol aan de Nederlandse kampioen. Maar toen Ajax de achterdeur na een kwartier wat later dichtsmeet en Devyne Rensch een corner weggaf, richtten de Duitsers met het andere wapen dan de scherpe tegenstoot meteen grote schade aan.

Volledig scherm Robin Knoche viert feest. © ANP / EPA

Voormalig Vitesse-captain Doekhi, kopte de bal op de arm van Bassey, waarna arbiter Ricardo de Burgos de eerste protesten negeerde. Dat deed de Spaanse leidsman ook toen een paar Duitsers even later bij de middellijn verhaal haalde, om een seconde later alsnog het scherm op te zoeken. Na veel herhalingen wees hij naar de stip, van waar Robin Knoche via de hand van Ajax-keeper Gerónimo Rulli en de binnenkant van de paal Union het eerste voordeel in het tweeluik bezorgde.

De Argentijnse doelman werd vorige week nog geprezen door Heitinga. Maar de held van het thuisduel, werd in Berlijn de grote schlemiel. Op slag van rust, toen Ajax naarstig op zoek was naar de gelijkmaker en daar met Kudus twee keer (naast na fraaie combinatie met Rensch en buitenspel) ook dichtbij kwam, zag Rulli een houdbaar schot van de Kroaat Josip Juranovic na een duik via zijn arm het doel in hobbelen: 2-0.

Volledig scherm Steven Berghuis, Edson Álvarez en Gerónimo Rulli balen na de blunder van de Ajax-doelman. © ANP

Ajax hing in de touwen. Daar klom het via Kudus, die een indraaiende voorzet van Steven Bergwijn nog het doel in verlengde, meteen na rust nog enigszins uit. Maar toen de bezoekers twee minuten later een nieuwe corner weggaven, ging het weer mis. Doekhi was de beul, toen hij boven Jurriën Timber uit torende en hard de beslissende goal voor zijn rekening nam en stuntploeg Union, dat het treffen met Ajax vooraf nog als de fraaiste Europese clash in de clubgeschiedenis beschouwde, richting de volgende incheckbalie knikte. Doekhi kopte zich daarmee in de voetsporen van Roy Makaay, die in 2004 de laatste Nederlander was die scoorde tegen Ajax in Europees verband.

Volledig scherm Danilho Doekhi juicht. © AFP

En Ajax? Dat noteerde nog wel enkele fraaie aanvallen zonder doeltreffend slot in de tweede helft, maar verder dan die ene goal kwamen Heitinga en zijn ploeg niet. Mede omdat Kudus nog een gigantische kans miste. Daarna leek de Ghanees zichzelf niet meer en kwam het niet meer tot grote kansen.

De club die zich zo graag met de Europese top wil meten, droop na de kansloze poulefase in de koningsklasse ook in de tussenronde van de Europa League meteen hard af. Iets wat zorgde voor veel emoties bij de Amsterdammers. Edson Álvarez kreeg vlak voor tijd nog zijn tweede gele kaart en na afloop liepen de gemoederen op het veld ook nog hoog op.

Deze week nog presenteerde de club glansrijke halfjaarcijfers. Die zijn te danken aan de vele transferinkomsten. Tegen Union bleek echter dat de dik honderd miljoen die desalniettemin werden geïnvesteerd dit seizoen niet eens genoeg blijken om gelijke tred te houden met de Europese subtop.

Volledig scherm Na afloop liepen de gemoederen nog hoog op. © REUTERS

Volledig scherm Danilho Doekhi en Sheraldo Becker vieren feest. © Pro Shots / Stefan Koops

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.