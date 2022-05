Ajax kondigt komst Alfred Schreuder aan: 'Dit is een geweldige kans’

Alfred Schreuder (49) volgt na dit seizoen Erik ten Hag op als trainer van Ajax. De Amsterdammers, gisteravond opnieuw landskampioen geworden, kondigen aan dat het akkoord is met de trainer en zijn huidige werkgever Club Brugge. Schreuder tekent in de Johan Cruijff Arena een contract tot medio 2024 en er is nog een optie voor een extra seizoen.

Schreuder was tussen begin 2018 en de zomer van 2019 al assistent van Ten Hag in Amsterdam. Ajax pakte in het seizoen 2018-2019 de dubbel en bereikte de halve finales van de Champions League.

Schreuder werd daarna hoofdtrainer van de Duitse club Hoffenheim, maar moest een jaar later vertrekken. Hij ging vervolgens als assistent van Ronald Koeman mee naar FC Barcelona. Na het ontslag eind vorig jaar van Koeman vertrok ook Schreuder uit Camp Nou. Hij werd begin dit jaar aangesteld bij Club Brugge als opvolger van Philippe Clement. Schreuder koerst met Brugge af op de Belgische titel.

Volledig scherm Alfred Schreuder. © BELGA ,,Hoofdtrainer worden bij Ajax is eervol en voor mij een geweldige kans, die ik met beide handen aangrijp", vertelt Schreuder op de website van de landskampioen. ,,Ik vind het daarnaast ook erg leuk om terug te keren, want in de anderhalf jaar die ik bij Ajax werkte heb ik het enorm naar mijn zin gehad bij de club.”

,,Ik wil in Amsterdam graag prijzen winnen met een team dat attractief voetbal speelt. Met een goede balans tussen ervaren topspelers en de vele grote talenten. Maar eerst wil ik met Club Brugge het seizoen succesvol afsluiten. Afscheid nemen met de hoofdprijs, dat is erg belangrijk en ik zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.”

Ook algemeen directeur Edwin van der Sar reageerde verheugd op de komst van Schreuder. ,,Alfred staat bij ons bekend als een tactisch sterke trainer met goede en veelzijdige oefenstof. Hij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan als hoofdtrainer en als assistent-trainer bij topclubs in verschillende landen en competities. We hebben er veel vertrouwen in dat hij de weg die wij met Ajax enkele jaren geleden zijn ingeslagen een goed vervolg kan gaan geven. Zowel in de Eredivisie als in de UEFA Champions League.”

In de overeenkomst met Schreuder, die als voetballer actief was voor onder andere RKC, NAC Breda en Feyenoord, is een optie opgenomen voor nog een derde seizoen. Voor zijn eerste periode bij Ajax was hij al een seizoen hoofdtrainer bij FC Twente en assistent bij Hoffenheim.

