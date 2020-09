Ajax laat Eiting speelminuten maken bij Huddersfield Town

De 22-jarige Eiting, die nog tot de zomer van 2022 onder contract staat bij Ajax, heeft op dit moment weinig kans op speeltijd in Amsterdam. Daar heeft hij op het middenveld concurrentie van onder anderen Lisandro Martínez, Edson Álvarez, Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus en Zakaria Labyad. Hij vindt het belangrijk om dit seizoen vaak in actie te komen en zoekt dus zijn heil elders.



Huddersfield Town komt uit in de Championship, het tweede niveau van Engeland. Terence Kongolo en Juninho Bacuna staan ook onder contract bij de club die twee seizoenen geleden uit de Premier League degradeerde.



Eiting kwam tot nu toe 31 wedstrijden in actie voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. Hij speelde vooralsnog veel duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, 61 wedstrijden om precies te zijn. Voor het eerste elftal van Ajax scoorde Eiting nog niet, voor Jong Ajax trof hij acht keer het doel.