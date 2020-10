Ajax laat Mazraoui en Traoré alsnog naar nationale ploegen gaan

Roland Garros Kenin naar halve finales in Parijs na primeur tegen Collins

7 oktober Sofia Kenin (21) heeft voor de tweede keer in haar tennisloopbaan de laatste vier bereikt bij een grandslamtoernooi. De als vierde geplaatste Amerikaanse versloeg op Roland Garros in de kwartfinales haar landgenote Danielle Collins in drie sets. Na 2 uur en 4 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-4 4-6 6-0.