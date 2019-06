Ajax met 29 spelers naar De Lutte, internationals sluiten later aan

Erben Wennemars in dienst bij PEC Zwolle als mental coach

22 juni Erben Wennemars treedt part-time in dienst van PEC Zwolle. De oud-schaatser gaat een paar dagen in de week aan de slag met selectie, staf en jeugdopleiding om de topsportbeleving aan te wakkeren. ,,We willen spelers bewust maken van wat je ervoor over moet hebben om de absolute top te halen.”