Ajax met Daley Blind naar Bern

Absentie in Europa heeft negatief effect op Haller bij Ajax

13:20 Na een productief begin houden spel en rendement bij Sébastien Haller momenteel niet over. De niet-geregistreerde recordaankoop ziet Ajax met de zwervende Dusan Tadic in de spits bovendien excelleren in de Europa League. Was het gemiste vinkje bij nader inzien wel zo’n ramp?