Ajax mist mogelijk Ziyech tegen Twente

Erik ten Hag van Ajax kan in de uitwedstrijd van zondag tegen FC Twente niet beschikken over Zakaria Labyad. Hakim Ziyech is nog een twijfelgeval voor het duel met de nummer twaalf van de eredivisie. Over de inzetbaarheid van de Marokkaanse spelmaker kan de trainer nog niet veel zeggen.

,,Labyad zal in elk geval zondag nog niet inzetbaar zijn", zei Ten Hag. ,,Zijn knie wordt verder onderzocht en zodra er meer bekend is, dan zullen we dat melden. Hakim heeft donderdag niet met de groep getraind, we moeten de komende dagen afwachten.”



Ajax won woensdag met 2-0 bij Lille in de Champions League. Labyad viel toen uit met een knieblessure, Ziyech hield een pijnlijke rechterarm over aan het duel en heeft daar nog last van.



Ten Hag zag zijn ploeg ondanks het drukke programma steeds goed presteren in het weekend na een Champions League-wedstrijd. Bij PSV werd het in september 1-1, in de drie andere duels erna werd steeds gewonnen. ,,Het is aan ons om goed voorbereid te zijn”, zei de coach. ,,Ik zeg altijd ‘24 uur genieten en dan weer verder naar de volgende tegenstander’.”

Lastige wedstrijd

Toch verwacht Ten Hag zeker geen eenvoudige wedstrijd in Enschede. ,,We weten dat het bij Twente lastig is, maar we moeten winnen. Het stadion staat bekend om de entourage en goeie ambiance. Dat het een gevecht wordt, dat is zeker.”

FC Twente is met vier gelijke spelen en een nederlaag al vijf thuisduels op rij ongeslagen tegen Ajax. Niet alleen Tukker Ten Hag heeft een verleden bij FC Twente. Dusan Tadic, Quincy Promes en Ziyech maakten naam bij de club uit Enschede.