Ajax mogelijk zonder Tagliafico in kraker bij AZ

Ajax-trainer Erik ten Hag moet nog even afwachten of hij zondag tijdens de uitwedstrijd tegen AZ een beroep kan doen op Nicolás Tagliafico. De linksback heeft een flinke zwelling onder een oog overgehouden aan het gewonnen duel met Willem II (3-1).

,,Zijn oog zat flink dicht. Dus we moeten even kijken hoe dat zich ontwikkelt”, zei Ten Hag die Tagliafico naar de kant haalde voor Lisandro Martínez. “Verder is iedereen heel uit het duel met Willem II gekomen. Dat heeft de dokter me net verteld.”

Ajax schakelde vorige week AZ uit in het bekertoernooi (0-1). Een treffer van Zakaria Labyad in Alkmaar volstond voor een plaats in de kwartfinale, waarin over anderhalve week PSV de tegenstander is. Ajax startte met maar liefst acht invallers tegen AZ. Dat zal zondag niet het geval zijn.

Ten Hag wilde nog niet vertellen of hij net als tegen Willem II kiest voor een middenveld met Davy Klaassen, Ryan Gravenberch en Edson Álvarez. Mohammed Kudus is er waarschijnlijk nog niet bij. De Ghanees leek na de winterstop hersteld van een knieblessure. ,,Maar tijdens een invalbeurt tegen PSV kreeg hij weer een tik”, zei Ten Hag. ,,Maar hij komt eraan. Hij traint voor een groot deel weer met de groep mee.”

Ajax verdedigt zondag een voorsprong van 4 punten op PSV. Vitesse (6 punten), AZ (10 punten) en Feyenoord (12 punten) zijn verder achterop geraakt. PSV gaat zondag op bezoek bij Feyenoord. ,,We kijken vooral naar ons zelf”, zei Ten Hag. ,,De competitie is pas net over de helft, maar met een zege kunnen we weer goede zaken doen.”