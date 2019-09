Ajax naar KNVB om uitwedstrijd tegen ADO

ADO nam dat besluit in overleg met de gemeente. Ajax vindt het vreemd die boodschap te hebben vernomen, omdat het ADO had gevraagd voor een zogenoemd vooroverleg. Dat is een gesprek over de wedstrijdorganisatie, dat altijd zes weken voor aanvang van een wedstrijd plaatsvindt.



Ajax stelt nu geen antwoord van ADO te hebben gekregen op dat verzoek en daarna alleen een mededeling te hebben gehad dat er geen bezoekende fans mee mogen komen.



,,Ajax heeft de afgelopen jaren meermaals het initiatief genomen om in gesprek te gaan over de organisatie van de wedstrijd en het beheersen van de eventuele veiligheidsrisico's. Keer op keer wordt een nieuw argument bedacht om dit af te houden‘’, stelt Ajax, dat nu wil dat de KNVB een standpunt inneemt.