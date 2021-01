Ajax nog zonder Neres in Klassieker, klein vraagteken achter naam Kudus

Mohammed Kudus begint mogelijk op de bank tegen Feyenoord. De Ghanees mocht zondag al invallen tegen PSV maar ontbrak donderdag tegen FC Twente, waar Ajax met 3-1 won. ,,Dat vonden we nog te kort dag”, zei trainer Erik ten Hag. ,,Hij heeft toch een behoorlijke blessure gehad. Ik verwacht dat hij er zondag weer bij is. Ik denk dat hij nog niet kan starten.”



Jurriën Timber viel tegen FC Twente uit met kramp. Hij kreeg de voorkeur boven Perr Schuurs als centrale verdediger. ,,Timber heeft het goed gedaan maar Schuurs viel ook goed voor hem in”, zei Ten Hag die de laatste weken niet zo tevreden over Schuurs was. Hij vindt het geen nadeel dat Timber net als Daley Blind geen lange verdediger is. ,,Ik vind juist dat hij heel goed kan koppen”, zei Ten Hag. ,,Hij is ook snel en wendbaar.”