Ajax of PSV? Dit is het resterende programma van de twee titelkandidaten

Wie van de twee titelkandidaten het lastigste programma heeft? Oordeelt u zelf. Een walk in the park zal het voor beide ploegen, die elkaar op 17 april in de Kuip ook nog treffen in bekerfinale, in elk geval niet worden. Neem alleen de eerstvolgende tegenstanders. Ajax moet zaterdag naar FC Groningen, dat de weg omhoog heeft gevonden. PSV speelt diezelfde dag een eveneens zware uitwedstrijd tegen FC Twente, de verrassende nummer vier.

En wat te denken van 8 mei? Ajax speelt die dag uit tegen AZ, dat eerder dit seizoen in Amsterdam al met 1-2 te sterk was voor de ploeg van Erik ten Hag. En PSV moet dan naar de Kuip, waar het zelden wint van Feyenoord de laatste jaren. In Eindhoven ging het elftal van Roger Schmidt met 0-4 onderuit tegen de Rotterdammers.

Gezien de programma's - beide ploegen spelen nog vier keer uit en drie keer thuis - zou de beslissing om het kampioenschap zo maar eens op de laatste speeldag kunnen vallen. PSV speelt dan in Zwolle, waar het in 2016 de competitie beëindigde met een verrassende landstitel omdat Ajax 1-1 speelde bij De Graafschap.

Ajax sluit de competitie net als in 2012 af in Arnhem. De Amsterdammers werden dat jaar kampioen, al was die titel een week eerder thuis tegen VVV reeds binnen gehaald.

Ajax

• 2 april: FC Groningen-uit

• 9 april: Sparta-thuis

• 17 april: finale KNVB-beker: PSV - Ajax

• 23 april: NEC-uit

• 30 april: PEC Zwolle-thuis

• 8 mei: AZ-uit

• 11 mei: Heerenveen-thuis

• 15 mei: Vitesse-uit

PSV

• 2 april: FC Twente-uit

• 10 april: RKC-thuis

• 17 april: finale KNVB-beker: PSV - Ajax

• 23 april: SC Cambuur-uit

• 1 mei: Willem II-thuis

• 8 mei: Feyenoord-uit

• 11 mei: NEC-thuis

• 15 mei: PEC Zwolle-uit