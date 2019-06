Ajax onder 19 landskampioen na winst in mini-Klassieker zonder publiek

Cillessen sluit Benfica niet uit: ‘Maar het liefst naar één van de vijf grote competi­ties’

15:56 Als Jasper Cillessen richting het trainingsveld van het luxueuze Cascade Resort van Lagos wandelt, komt er een Portugese cameraploeg in beweging. De verslaggever wil weten of Portugal nog een optie is voor de doelman. ,,Ja hoor", reageert de geboren Nijmegenaar gevat. ,,Een leuk land voor de finale van de Nations League."