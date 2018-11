Ajax Onder 19 verplettert AEK Athene

Ajax Onder 19 heeft in de Youth League de grote broers het goede voorbeeld gegeven. De ploeg van Johnny Heitinga won vanmiddag met 8-1 in Griekenland. Nicolas Kühn was de grote man bij Ajax. AEK had, zoals je aan de score kunt zien, helemaal niets in te brengen.