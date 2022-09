Ajax op jacht naar primeur: Liverpool verloor op Anfield nog nooit van een Nederlandse club

Ajax

Liverpool is al 15 wedstrijden op rij ongeslagen tegen een Nederlandse club. Alleen de eerste keer ging het mis voor de Reds. Dat was op 7 december 1966 toen Ajax in de legendarische mistwedstrijd in Amsterdam met 5-1 te sterk was. Een week later werd het op Anfield door twee goals van Johan Cruijff en twee goals van Roger Hunt 2-2.

Pas 54 jaar later nam Liverpool revanche op Ajax in de groepsfase van de Champions League. Zowel in Amsterdam (eigen goal Nicolás Tagliafico) als op Anfield (doelpunt Curtis Jones) werd het 1-0 voor de Reds. Beide duels werden vanwege corona overigens gespeeld in een leeg stadion.

Volledig scherm Curtis Jones (r) maakt op Anfield de winnende goal voor Liverpool tegen Ajax. © AFP

AZ ’67

Acht duels op Anfield leverden Nederlandse ploegen slechts vijf goals op. Net als Ajax in 1966 kon AZ (toen nog AZ ‘67) in 1981 twee keer juichen in Liverpool. Ondanks treffers van Kees Kist en een eigen goal van Phil Thompson verloren de Alkmaarders met 3-2, een uitslag die de 2-2 in de heenwedstrijd uitschakeling in de Europa Cup 1 betekende.

Vitesse

Ook Vitesse leed een nederlaag in Liverpool. In 2002 was een goal van Michael Owen voor de thuisclub genoeg om met 1-0 te winnen in de derde ronde van de UEFA Cup. In Arnhem was Owen twee weken eerder ook de enige doelpuntenmaker.

PSV

Danny Koevermans is de laatste speler die namens een een Nederlandse club scoorde op Anfield. Dat deed hij als spits van PSV op 1 oktober 2008 in de groepsfase van de Champions League (3-1). Veel waarde had zijn doelpunt niet, want door goals van Dirk Kuyt, Robbie Keane en Steven Gerrard stond Liverpool al met 3-0 voor.

Volledig scherm Jan Kromkamp (l) en Erik Pieters verloren in 2008 van het Liverpool van Dirk Kuyt (m). © Henk-Jan Dijks

PSV speelde drie jaar op rij op Anfield. Zonder succes. In 2006 verloren de Eindhovenaren met 2-0 in de groepsfase van de Champions, in 2007 (kwartfinale van het zelfde seizoen) won Liverpool met 1-0.

FC Utrecht

De laatste Nederlandse club die een positief resultaat boekte tegen Liverpool is FC Utrecht. In de groepsfase van de Europa League in 2011 hield de ploeg van Ton du Chatinier de uiteindelijk poulewinnaar zowel uit als thuis op 0-0.