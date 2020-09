Ajax presenteert jaarcijfers: corona-impact op financiën blijft beperkt

Het seizoen 2018/19 ging (met een operationele winst van ruim 34 miljoen euro) nog de boeken in als een van de beste van deze eeuw, melden de Amsterdammers. Omdat het afgelopen seizoen uiteraard werd afgebroken door het coronavirus, zijn er in de hele voetballerij harde financiële klappen gevallen. Die zijn in de Johan Cruijff Arena echter beperkt, ,,Mede dankzij de steun van de fans en partners", zo schrijft Ajax.

Zo is de nettowinst 20,7 miljoen (vorig jaar nog bijna 52 miljoen) en was de omzet ruim 162 miljoen. Dat laatste getal is ruim 37 miljoen euro lager dan vorig jaar, door lagere inkomsten uit Europese competities en het coronavirus. Het operationele verlies bedraagt 3,1 miljoen euro. Aan transfers verdiende Ajax zo'n 84 miljoen, voornamelijk door de transfers van Matthijs de Ligt (Juventus) en Kasper Dolberg (Nice). De vergoedingssommen voor Donny van de Beek (Manchester United), Hakim Ziyech (Chelsea) en Sven Botman (Lille) gaan mee in het huidige boekjaar, waarin Ajax verlies verwacht te maken.

Het totaal eigen vermogen van de Amsterdammers is met 18,8 miljoen euro gestegen en bedraagt nu 228,8 miljoen. Ajax keert geen dividend aan de aandeelhouders uit. Dat komt mede omdat de club uit Amsterdam een beroep heeft gedaan op de NOW 2.0 subsidie, vanwege het coronavirus. In deze situatie is het niet toegestaan dividend uit te keren.