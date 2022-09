Ajax presenteert miljoenenverlies: ‘Coronacrisis een forse impact gehad’

Volgens de Amsterdamse club heeft de coronacrisis ook afgelopen seizoen een ,,forse impact” gehad op de financiële resultaten. Zo moesten de clubs uit het betaalde voetbal in de eerste seizoenshelft veel wedstrijden zonder publiek of met beperkte aantallen toeschouwers spelen. Ajax gaf vorig seizoen bovendien meer geld uit op de transfermarkt dan dat er binnen kwam. Dat alles bij elkaar leidde tot een verlies van bijna 25 miljoen euro.

Ajax verwacht dit seizoen wel zwarte cijfers te schrijven, vooral dankzij heel wat financiële klappers afgelopen zomer op de transfermarkt. Zo gingen Antony en Lisandro Martínez voor gezamenlijk zo’n 160 miljoen euro naar Manchester United. Ook de transfers van Sébastien Haller, Nicolás Tagliafico en Perr Schuurs vallen in het boekjaar 2022-2023. Ajax krijgt daarnaast weer tientallen miljoenen binnen vanwege de deelname aan de Champions League.

,,Het was een veelbewogen jaar, in diverse opzichten”, zegt financieel directeur Susan Lenderink in een toelichting op de jaarcijfers. ,,In sportief opzicht ging het goed en dat is voor ons als Ajax het belangrijkste. Maar financieel gezien was het geen goed jaar. Het verlies was fors groter dan het verlies van het vorige seizoen.”

Volgens Lenderink, wier contract eind vorig jaar werd verlengd tot de zomer van 2026, is dat echter geen reden tot zorg. ,,Zelfs na het verlies van afgelopen boekjaar hebben we nog steeds een stevig eigen vermogen. Daarnaast zijn de verwachtingen positief. We doen weer mee aan de Champions League en de transfermarkt is ontwaakt. Mede dankzij investeringen uit de Premier League hebben we afgelopen ‘window’ een aantal grote transfers weten te realiseren.”

De financieel directeur haalde in haar terugblik op het afgelopen seizoen ook de affaire rond Marc Overmars aan. De directeur voetbalzaken stapte begin dit jaar op nadat bekend was geworden dat hij gedurende langere tijd grensoverschrijdend gedrag had vertoond richting vrouwelijke collega’s.

,,Het jaar was veelbewogen vanwege corona, maar zeker ook door het grensoverschrijdend gedrag dat helaas heeft plaatsgevonden”, aldus Lenderink. ,,Het scheppen van een veilig sport- en werkklimaat heeft absolute prioriteit bij ons als directieteam.”