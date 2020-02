Ajax-PSV was een parodie op voetbal

Is het een spel, is het keiharde business, is het puur amusement of een rituele oorlog? Wat is voetbal nu eigenlijk? Neem de topper Ajax-PSV. Moest u na rust aan Ben Turpin denken, of misschien aan Laurel & Hardy of Charlie Chaplin? Ik wel. Wat begon als een voetbalwedstrijd - een zeer eenzijdig duel want Ajax ondernam in de eerste helft 16 doelpogingen - verwerd tot Comedy Capers, volume 1. Spelers die meer dan een miljoen verdienen deden heel rare dingen. Het gepruts werkte op de lachspieren.