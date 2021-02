Ajax rekent op Mazraoui, Tagliafico en Kudus in kraker tegen PSV

Tagliafico en Mazraoui misten anderhalve week geleden het competitieduel van Ajax met AZ in Alkmaar. De club uit Amsterdam kwam zondag niet in actie omdat het duel met FC Utrecht werd afgelast. Tagliafico trainde afgelopen week met een bril op. Hij hield een hoofdblessure over aan de ontmoeting van twee weken geleden met Willem II. Mazraoui kreeg tegen AZ rust omdat hij overbelast was.

Maarten Stekelenburg gaat het doel van Ajax verdedigen. De 38-jarige keeper lijkt de logische vervanger van André Onana, die een dopingschorsing van 12 maanden opgelegd heeft gekregen. Ajax gaat die straf aanvechten bij het internationale sporttribunaal CAS. Tot die tijd is Onana niet beschikbaar. Kjell Scherpen en Dominik Kotarski zijn de andere doelmannen van Ajax. Die laatste is nog altijd geblesseerd.

Gravenberch ontbreekt

Ryan Gravenberch is geschorst voor het duel met PSV. Oussama Idrissi debuteert waarschijnlijk in de selectie van zijn nieuwe ploeg. Ajax huurt de voormalig vleugelaanvaller van AZ de rest van het seizoen van Sevilla. Hij is aangetrokken omdat Quincy Promes op weg leek naar zijn oude club Spartak Moskou. Ajax en de Russische topclub hebben echter nog geen overeenstemming over een transfer bereikt. De transfermarkt in Rusland is nog ruim twee weken open.

En Kudus?

Trainer Erik ten Hag liet vorige week al doorschemeren dat Mohammed Kudus klaar is om weer bij de selectie aan te sluiten. De Ghanees, een van de smaakmakers in de eerste maanden van het seizoen, lijkt nu helemaal hersteld van een knieblessure die hij op 21 oktober tegen Liverpool opliep. Kudus viel vorige maand al in tijdens de competitiewedstrijd tegen PSV, maar kreeg toch weer een terugslag. Kudus heeft de afgelopen dagen voluit getraind en lijkt voldoende fit voor een invalbeurt.



Ajax tegen PSV begint niet om 21.00 uur maar om 20.00 uur in de Johan Cruijff Arena, vanwege het winterweer. De winnaar van het duel plaatst zich voor de halve finales.