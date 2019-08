Ajax rekent tegen FC Emmen weer op Dolberg

LIVE | Helmond Sport wil karakter tonen bij seizoensou­ver­tu­re in Volendam

19:30 Helmond Sport start vrijdagavond de competitie op De Dijk. Tegen FC Volendam wil de ploeg van nieuwe oefenmeester Wil Boessen tonen een ‘vervelend’ ploegje te zijn. Afgelopen seizoen, waarin de ploeg laatste werd, is in Helmond als zeer teleurstellend ervaren en Boessen wil karakter in zijn elftal terugzien. Ook FC Volendam is flink vernieuwd. De thuisploeg staat onder leiding van oud-international Wim Jonk, die zeer ambitieus is begonnen in Noord-Holland.