Ajax serieuze kanshebber in Europa League: alleen deze concurrenten staan hoger op UEFA-ranglijst

Slechts vijf ploegen die nog op het tweede Europese niveau actief zijn, sprokkelden de afgelopen vijf jaar meer punten bij elkaar dan de koploper van de eredivisie. Dat waren Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Sjachtar Donetsk en AS Roma. Ajax verdiende onder meer door het bereiken van de halve finale van de Champions League in het seizoen 2018/19 meer punten dan bijvoorbeeld Villarreal, Dinamo Kiev en AC Milan. Ajax-tegenstander Young Boys verzamelde 41,5 punten minder en staat op deze Europa League-ranglijst op de 12de plek. De Zwitsers behaalde in de laatste vijf jaar 35,0 punten en staan op de UEFA-lijst 42ste.