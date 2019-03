Ajax snakt naar clean sheet in uitduel, eindigt PSV weer tegen tien VVV'ers?

Fortuna Sittard - FC Emmen (vrijdag, 20.00 uur)

Fortuna Sittard - FC Emmen is een wedstrijd die vorig jaar nog op het tweede niveau van Nederland werd gespeeld. Dit seizoen is het vooral een cruciale wedstrijden in de strijd tegen degradatie. FC Emmen presteert buiten Emmen niet heel best de laatste tijd: de laatste drie uitduels gingen verloren met in totaal elf tegengoals. Bovendien hielden de Emmenaren in een uitduel nog niet één keer de nul. De laatste vier uitwedstrijden tegen Fortuna Sittard bleef FC Emmen wel ongeslagen, met als klap op de vuurpijl de 1-8 in 2014: de grootste overwinning in de clubgeschiedenis.

SC Heerenveen - De Graafschap (zaterdag, 18.30 uur)

SC Heerenveen won voor het eerst dit seizoen drie eredivisiewedstrijden op rij en kan voor het eerst sinds september 2017 vier opeenvolgende zeges boeken in de competitie. Dat is vooral te danken aan Sam Lammers en Michel Vlap. Zij waren bij vijftien van de laatste twintig Heerenveen-goals afmaker óf aangever. Er is echter ook een zwakke plek bij de Friezen: ze incasseerden in elk van de laatste dertien thuiswedstrijden minstens één treffer, het negatieve clubrecord is veertien thuisduels zonder clean sheet (januari-oktober 2005).

Feyenoord - Willem II (zaterdag, 19.45 uur)

Met achttien overwinningen in de laatste 21 thuisduels met Willem II en drie clean sheets in de laatste drie wedstrijden tegen de Tilburgers, staat er op papier een eenvoudige thuiswedstrijd op het programma voor Feyenoord. Voor Adrie Koster, coach van Willem II, is Feyenoord echter helemaal niet zo'n vervelende tegenstander: hij is in zijn laatste zes eredivisieduels met Feyenoord ongeslagen en pakte alleen tegen FC Groningen (22) meer punten in de eredivisie dan tegen Feyenoord (18).

NAC Breda - FC Utrecht (zaterdag, 19.45 uur)

NAC Breda knokt tegen degradatie en het thuisduel met FC Utrecht komt dan ook op een mooi moment. NAC Breda verloor slechts twee van de laatste tien thuiswedstrijden tegen FC Utrecht (W5, G3) en de Bredanaren wisten geen tegenstander vaker te verslaan in de eredivisie dan FC Utrecht (27 keer). Voor FC Utrecht-spits Michiel Kramer is het een wedstrijden tegen zijn oude club. Hij kwam in zijn vijf eredivisieduels voor NAC Breda in het Rat Verlegh Stadion niet tot scoren, maar was in zijn twee eredivisiewedstrijden tot nu toe uit tegen NAC wél trefzeker (2 goals in totaal).

Heracles Almelo - Vitesse (20.45 uur)

Als Vitesse een resultaat mee wil nemen uit Almelo doet de ploeg er goed aan om Adrián Dalmau in de gaten te houden. Dalmau maakte zes van de laatste negen doelpunten van Heracles Almelo in de eredivisie en deed dit met zijn laatste zes schoten op doel. Heracles is dan ook ijzersterk in eigen huis: Heracles scoorde deze jaargang al even vaak in thuisduels als vorig seizoen (29), terwijl de Almeloërs in eigen stadion ook al vaker de nul hielden (3 keer) dan in 2017/18 (2).

VVV - Venlo - PSV (zondag, 12.15 uur)

VVV-Venlo - PSV is een duel waarbij de thuisploeg al drie keer op rij het einde van de wedstrijd niet met elf man wist te halen. VVV-Venlo kan daarmee de tweede ploeg worden met een rode kaart in vier opeenvolgende thuisduels met een specifieke ploeg, na RKC tegen Ajax (2006-2011). Hoewel een uitwedstrijd in Venlo klinkt als een lastige horde is PSV al dertig eredivisieduels (25 winst, vijf keer gelijk) ongeslagen tegen VVV.

AZ - Ajax (zondag, 14.30 uur)

Net als PSV speelt ook Ajax een uitduel. Ajax pakte negentien punten in de laatste zeven eredivisieduels met AZ (W6, G1 – thuis & uit) met een totaal doelsaldo van 23-5 in deze zeven ontmoetingen. AZ won echter voor het eerst sinds maart 2016 vijf opeenvolgende thuiswedstrijden in de eredivisie, de laatste keer dat dat AZ vaker op rij lukte was in december 2011 (toen 10 thuiszeges op rij). Ajax wist daarentegen in geen van de laatste vijf uitduels in de eredivisie de nul te houden, de laatste keer dat dit de Amsterdammers zes keer op rij overkwam was in augustus 2017. Bij Ajax is het te hopen dat Hakim Ziyech op tijd fit is: de Marokkaan was in zijn elf Eredivisieduels met AZ goed voor vijf goals en vijf assists.

FC Groningen - ADO Den Haag (zondag, 14.30 uur)

FC Groningen heeft over het algemeen weinig moeite met ADO Den Haag. FC Groningen won zestien en verloor slechts twee van de laatste twintig thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag in de eredivisie (G2). Bovendien steken beide ploeg ook in een compleet andere vorm: alleen NAC Breda (2) en Fortuna Sittard (6) veroverden dit kalenderjaar minder punten dan ADO Den Haag (8 net als FC Emmen), terwijl enkel AZ (19) meer punten pakte in 2019 dan FC Groningen (17).

Excelsior - PEC Zwolle (zondag, 16.45 uur)

Het eredivisieweekend wordt niet alleen begonnen (Fortuna Sittard - FC Emmen) met een degradatiekraker, maar ook beëindigd. Eentje waarbij de statistieken duidelijk in het voordeel zijn van PEC Zwolle. De ploeg van Jaap Stam is ongeslagen in de laatste twaalf eredivisiewedstrijden tegen Excelsior (W6, G6 – thuis & uit), de laatste zege van de Kralingers op de Blauwvingers dateert van 4 oktober 1986 (2-3 in Zwolle). Bovendien wist Excelsior al drie duels op rij niet te scoren. Bram van Polen speelde al negen keer tegen Excelsior in de eredivisie en verloor nog nooit van de Kralingers (W5, G4), tegen geen enkele andere ploeg speelde hij zo vaak in de competitie zonder nederlaag.