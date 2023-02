Ajax speelt met Frank de Boer-voetbal bar weinig klaar tegen Union Berlin

Tegen de club die tijdens de prachtcampagne van Ajax in 2019 nog actief was in de 2. Bundesliga, deed het voetbal van Ajax een helft lang denken aan de tijd onder Frank de Boer. Maar dan met een elftal dat de voorbije jaren zo'n 100 miljoen meer kostte. Tegen FC Twente was het al voorspelbaarder, maar nu de weerstand nog hogere vormen aannam in het tijdperk Heitinga, bleek van de frivoliteiten en dynamiek van de eerste twee wedstrijden tegen Excelsior en Cambuur helemaal niets meer over.



Het was vooral angst wat de voormalige stuntploeg bij de Europese hervatting etaleerde. De vrees voor de geroemde Duitse counterploeg was vooral in de opbouw terug te zien. Ajax speelde tegen het stugge Union voor rust vooral om de bal niet te verliezen. Dat was vooral terug te zien bij Kenneth Taylor, die vrijwel elke bal achteruit speelde, en Bassey, die zelfs in balbezit als een soort libero dacht te moeten opereren.

Frank de Boer-voetbal

De mandekker begon weer eens in de basis, ook om Ajax tegen de lepe en fysiek sterke Duitsers van meer (kop)kracht en snelheid te voorzien. Edson Álvarez schoof naar het middenveld, waar Davy Klaassen, één van de weinige spelers met diepgang, werd geslachtofferd.



Union domineerde Ajax zonder de bal te hebben, door de lijnen naar aanspeelpunt Dusan Tadic en smaakmaker Mohammed Kudus af te snijden en nog steeds in de tegenstoot de grootste kansen af te dwingen. Bijvoorbeeld toen Devyne Rensch voormalig Heerenveen-middenvelder Morten Thorsby nog in de weg lag en Jêrome Roussillion vervolgens hard naast schoot.

Volledig scherm Steven Bergwijn in duel. Rechts Morten Thorsby, die een doelpunt afgekeurd zag worden. © Pim Ras Fotografie

Wat Ajax daar tegenover stelde? Bar weinig. Alleen de op rechts begonnen Steven Berghuis voorzag het aanvalsspel van Ajax van wat snelheid en verrassing, door de overgestoken Wijndal al vroeg te bedienen (Tadic verprutste daarop diens passje) en met een dubbele panna op slag van rust nog voor enige opwinding te zorgen. Een schot op doel zat er in de eerste helft voor Ajax echter niet in.

Ook na rust niet, toen invaller Brian Brobbey Ajax wel meteen van iets meer diepgang voorzag. Ook de fit genoeg bevonden Steven Bergwijn kon de woorden van Heitinga vooraf (‘extra wapen’) niet kon onderstrepen. Hij kreeg één kansje, maar schoot een vrije trap huizenhoog over.

Laatste vreugde-explosie

In een modus van defensieve controle en aanvallende dominantie kreeg Heitinga ook na rust niet. Ajax kwam wel onbevreesder voor de dag, maar zag Union, door een rits zeges in 2023 momenteel de grootste uitdager van Bayern München opnieuw de grootste kansen creëren. Ajax-keeper Geronimo Rulli hield met zijn vuisten een vrije trap van de Kroatische WK-uitblinker Josip Juranovic en een kopbal van de vliegende Thorsby uit het doel.



Ajax leek alsnog gezien toen de Noor Álvarez en Taylor na een voorzet van Roussillion aftroefde en met een stuit doel trof. Niemand die rekening hield met hands na Thorsby’s borstaanname, op de VAR na. De Turkse arbiter Halil Umut Meler bracht de volgestroomde Johan Cruijff Arena in extase, daar waar in grote delen van de wedstrijd vooral het uitpuilende uitvak te horen was.

Volledig scherm Geronimo Rulli en Brian Brobbey in gesprek. © Pro Shots / Stanley Gontha

Dat was meteen de laatste vreugde-explosie, want ook in het laatste half uur kreeg Ajax geen bal op doel, laat staan dat de door Heitinga beoogde uitgangspositie werd afgedwongen ‘om het in Berlijn af te maken’. Erger nog, wie Ajax zag worstelen met de club die vijf jaar geleden nog op het tweede Duitse niveau actief was, weet dat na de roemloze uitschakeling in de Champions League in het spokende An der Alte Försterei ook een snelle aftocht in de Europa League dreigt.

Volledig scherm Halil Umut Meler keurt het doelpunt af wegens hands. © Pro Shots / Stefan Koops

