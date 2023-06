Ajax-spelers melden zich voor voorbereiding op nieuwe seizoen

Branco van den Boomen keerde ook terug in Amsterdam. De nieuwe aanwinst komt over van het Franse Toulouse. Hij doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en maakte ook zijn opwachting in Jong Ajax, maar brak eerder niet door in de hoofdmacht. Ook een aantal teruggekeerde huurlingen zoals Jay Gorter, Anass Salah-Eddine en Kik Pierie was bij de start van het nieuwe seizoen.