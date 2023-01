Ajax stelt John Heitinga aan als interim-trainer na ontslag Alfred Schreuder

Heitinga, die vandaag de uitlooptraining al leidde na de 1-1 remise tegen FC Volendam van gisteravond, was door de directie al klaargestoomd om zich als assistent bij de technische staf van de hoofdmacht te voegen. Na het zevende puntenverlies op rij - donderdagavond tegen Volendam - zegde Ajax het vertrouwen in Schreuder echter helemaal op en ziet de clubleiding in Heitinga de aangewezen man om het worstelende elftal voorlopig uit de crisis te loodsen. Niet uitgesloten is dat Ajax later dit seizoen alsnog een opvolger voor de lange termijn aanstelt.