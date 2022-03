Ajax-trainer Erik ten Hag: ‘Champions League-seizoen is al geslaagd’

Door Johan Inan



Het snelle herstel van Álvarez is een meevaller voor Ajax. Met hem vlak voor beide centrale verdedigers, incasseert de club uit Amsterdam niet veel doelpunten. De middenvelder heeft veel duelkracht en weet vaak te voorkomen dat de tegenstander met een snelle counter de aanvallende speelwijze van de Amsterdammers afstraft.

De zieke Álvarez ontbrak vrijdag nog in Leeuwarden, waardoor Ten Hag in het midden moest laten of de controlerende middenvelder de return tegen Benfica ging halen. ,,We beschikken over een volledig fitte selectie”, maakte de hoofdtrainer maandag duidelijk op de persconferentie.

Bij Ajax keert Lisandro Martínez ook terug in de selectie. De Argentijn zat in Friesland nog een schorsing uit. Tegen Cambuur maakte het eerder afwezige trio Mazraoui, Timber en Brobbey weer minuten. Daardoor ontbreken bij Ajax alleen nog de langdurig geblesseerde keepers Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg en rechtsback Sean Klaiber.

Ajax liet in Lissabon drie weken geleden de kans op een fraaie uitgangspositie liggen (2-2). Een dubbele voorsprong werd, mede door een tweede helft waarin de Amsterdammers zich in de counter liet overrompelen, andermaal verspeeld. Dat Ajax zich vervolgens verslikte in Go Ahead Eagles (2-1) en worstelde met RKC (3-2) en Cambuur (2-3), is geen reden tot paniek bij Ten Hag.

Integendeel: ,,We zijn na de winterstop de best presterende Nederlandse club. Maar we moeten een aantal dingen beter doen, dan hebben wel een heel goede kans om een ronde verder te komen.”

Wat beter moet? ,,Vooral het spel aan de bal. Voor rust hebben we dat naar behoren gedaan tegen Benfica. Al kunnen we een nog hoger niveau halen. Dat hebben we vaak laten zien. Na rust was dat veel minder verzorgd. Dus zullen we veel betere keuzes aan de bal moeten maken, nauwkeuriger zijn en dan kunnen we de wedstrijd ook veel beter domineren.”

Ajax stelde zich het bereiken van de knock-out-fase van de Champions League ten doel. Maar Ten Hag, die bij het signeren van een nieuw contract vorig jaar nog stelde de Europese top te willen ergeren, neemt met een plek bij de laatste zestien clubs geen genoegen. ,,Als je sec naar onze doelen kijkt, is het al geslaagd. Maar ik ben sportman en ik wil er het maximale uithalen. Daarom is dit een grote uitdaging. We willen zo ver mogelijk komen, maar daarvoor moeten we wel eerst Benfica verslaan.”

