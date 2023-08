Ajax-trainer Maurice Steijn kritisch na Europese nederlaag: ‘Zijn aantal die spelen omdat betere opties onderweg zijn’

Met video'sAjax-trainer Maurice Steijn was niet te spreken over het optreden van zijn ploeg in de verloren return tegen Loedogorets (0-1) in de play-offs van de Europa League. Door de 4-1-zege van vorige week gaat Ajax wel door naar de groepsfase van het tweede Europese clubtoernooi. ,,Dat we door zijn is het enige positieve van vanavond”, concludeerde Steijn bij Ziggo Sport .

,,Ik denk dat het verschil tussen deze wedstrijd en de vorige gigantisch was, in alles”, aldus Steijn. ,,De eerste tien minuten was nog wel aardig, maar daarna viel het heel ver terug, in alle facetten. Het feit dat we geen één keer op doel hebben geschoten is typerend.”

Zwak Ajax verliest aanvoerder Steven Bergwijn en van Loedogorets, maar bereikt wel groepsfase Europa League

Steijn zag dat het druk zetten bij momenten niet in orde was. ,,Er zijn duidelijke afspraken over de manier van druk zetten. Je hebt soms het idee dat er een bepaalde angst insluipt als het even niet lukt. Terwijl wij juist de spelers stimuleren om gewoon naar voren te lopen en hun taak op de juiste manier uit te voeren”, zei Steijn. ,,We hebben nog steeds een heel jonge ploeg. Sommige jonge jongens denken misschien dat ze heel ervaren zijn, maar voor dit soort wedstrijden zal er wel wat spanning bij komen.”



Aanwinsten

Volgens Steijn zal zijn team kwalitatief verbeteren als enkele nieuwe spelers in actie kunnen komen. ,,Het wordt hard werken, dat is duidelijk. Dat is ook één van de taken als coach. Het is vervelend dat je drie, vier spelers nog steeds niet erbij hebt. Gelukkig zijn zij er zondag wel bij, dat geeft weer wat meer mogelijkheden”, aldus Steijn.



,,Een aantal heeft zeker de kwaliteiten waar ik naar op zoek ben. Dat hebben we ook heel hard nodig. Tussen het ideaalplaatje en de elf die vanavond op het veld stonden, daar zit wel wat verschil tussen. Er zijn een aantal spelers die noodgedwongen spelen omdat ik denk dat de betere opties onderweg zijn. Die jongens moeten mij wel laten zien dat zij er ook klaar voor zijn en de concurrentie aan gaan. Dat heeft een aantal niet gedaan. Het was een matige vertoning.”



Brobbey

Ajax-spits Brian Brobbey vond ook dat zijn ploeg niet doorzette na een prima start. ,,De eerste tien minuten begonnen we aardig, daarna zakten we ver weg. Het is niet dat we te makkelijk dachten. In het druk zetten ging het niet helemaal hoe wilden”, aldus Brobbey bij Ziggo Sport. ,,We moeten gewoon de afspraken nakomen, dan zal het vanzelf beter gaan.”



Het druk zetten verliep niet volgens plan, zag ook Brobbey. ,,We wilden met de voorste drie druk zetten, maar dat gebeurde niet de hele tijd. Ik zette te vaak in mijn eentje of met Stevie (Bergwijn, red.) druk. Forbs is nog nieuw, hij moet het leren. Op een gegeven moment gaat het wel komen. Een nieuw team is natuurlijk lastig, spelers weten nog niet helemaal hoe het systeem werkt. Maar het zijn allemaal goede spelers, anders zouden ze niet bij Ajax komen spelen.”

