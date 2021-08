Ajax treft fitter PSV in Johan Cruijff Arena

Swingend PSV overklast FC Midtjyl­land en staat met anderhalf been in laatste voorronde Champions League

3 augustus PSV heeft een reuzenstap richting de laatste voorronde van de Champions League gezet door in eigen huis met 3-0 van FC Midtjylland te winnen. De Eindhovenaren swingden met name voor rust en moeten de klus volgende week dinsdag in Denemarken definitief klaren.