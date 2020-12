Ajax treurt om overlijden voormalig Michels-assistent Grijzenhout

Voordat hij in België aan een zelfstandige trainerscarrière begon was Grijzenhout tussen 1965 en 1972 assistent van Rinus Michels en later Stefan Kovacs bij het toen bijzonder succesvolle Ajax. De geboren Amsterdammer overleed vrijdag op 87-jarige leeftijd.



Grijzenhout was erbij toen Ajax in 1971 onder Michels voor het eerst de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League, won. Een jaar later volgde nieuw Europees succes met de Roemeen Kovacs als hoofdcoach. Grijzenhout werd trainer van Cercle Brugge en was in de jaren erna bij tal van Belgische clubs actief. Met Club Brugge veroverde hij in 1980 de landstitel.